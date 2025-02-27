Мошенники стали использовать Масленицу для обмана россиян

Киберпреступники в 2025 году впервые использовали тему Масленицы для обмана россиян. Об этом сообщила «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

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«Они (ресурсы. — «Газета.Ru») созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы»», — рассказала собеседница издания.

Синицына добавила, что на этих сайтах предлагается ввести свое имя, фамилию, а также номер телефона для «поиска в списках на предоставление бонусов».

Аналитик пояснила, что как только потенциальная жертва мошенничества решит указать свои данные, на ее номер поступает звонок от злоумышленника, который, представляясь персональным менеджером, уговаривает внести «депозит» для покупки акций.

Раскрыта новая схема телефонного мошенничества

До этого газета «Известия» писала, что злоумышленники начали обманывать россиян, которые ожидают возвращение в Россию популярных зарубежных брендов. Эксперты отмечали, что подобные мошеннические предложения нацелены, в первую очередь, на людей молодого и среднего возраста с относительно высокими доходами. Среди методов мошенников — рассылка фишинговых писем, в которых предлагается восстановление действие карт Visa и Mastercard.