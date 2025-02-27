В Чечне средняя зарплата врачей превысила 80 тыс. рублей

Средняя зарплата врачей в Чечне превысила 80 тыс. рублей, регион перевыполнил показатель по повышению уровня зарплат медиков. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале по итогам встречи с директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Денилбеком Абдулазизовым.

"Одним из ключевых достижений фонда стало повышение заработных плат медицинского персонала. Достигнутый уровень оплаты труда врачей составил 80 780 рублей при целевом показателе 61 309 рублей. Средний медицинский персонал получает 41 000 рублей, а младший персонал - 32 730 рублей, что также превышает установленный целевой показатель", - написал он.

В 2024 году на реализацию территориальной программы ОМС Чечни было выделено 25,6 млрд рублей. Численность застрахованного населения республики на 1 января 2023 года составила 1 млн 450 тыс. человек.

За 12 месяцев 2024 года на финансовое обеспечение государственных и частных медицинских организаций направлено 24 млрд рублей. Благодаря этим средствам проведена закупка необходимых медикаментов и оборудования, ведется развитие системы здравоохранения.