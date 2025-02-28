Будет «забег к банкоматам»: кто может не успеть спасти свои деньги

Резкое падение мировой долларовой системы, основанной на долларе, станет катастрофой для держателей данной валюты по всему миру.

Об этом предупредил известный российский экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире YouTube-канала «Тайны TV» эксперт отметил, что как только всем станет очевидно, что многолетняя «пирамида долгов», созданная Федеральной резервной системой США, начинает рушиться, по всему миру начнётся паника, и люди устремятся к банкоматам, чтобы обналичить свои долларовые запасы и успеть скупить на них какие-то материальные товары.

В этот самый момент, как рассказал эксперт, основной проблемой станет недостаток наличных в обменниках и даже в отделениях крупных банков, что не позволит удовлетворить резко возросший спрос со стороны населения. В результате вожделенную долларовую наличку смогут получить только те, кто окажется в первых рядах в очереди к банкоматам.

Остальным же придётся делать покупки онлайн на фоне постоянно обесценивающегося доллара. Эксперт подчеркивает, что причиной возможного финансового коллапса может стать утрата контроля американскими властями над объёмами денежной эмиссии и другими важнейшими макроэкономическими показателями, что в итоге приведёт к кризису.

Ранее россиян предупредили о том, что отечественные банки имеют право не принимать старые доллары по своему усмотрению. Об этом заявила «Прайм» доцент кафедры финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По её словам, с учётом данного обстоятельства, россиянам сейчас не стоит пытаться во что бы то ни стало их обменивать.

Как оказалось, обязательство принимать доллары любого образца есть только у государственных учреждений, в то время как коммерческие банки могут устанавливать свои собственные правила. Кроме этого, стоит понимать, что американское законодательство не распространяется на другие страны, и поэтому них нет обязательств по обязательному приёму старых купюр.