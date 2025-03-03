Названо количество установивших самозапрет на кредиты россиян

Сервис по самозапрету на кредиты, запущенный на портале «Госуслуги», за два дня работы привлек почти 2 млн человек, средний возраст которых составил 53 года.

С 1 марта на портале «Госуслуги» начал работать сервис по самозапрету на кредиты и займы, которым за первые два дня воспользовались 1,7 млн человек, передает ТАСС.

Согласно сообщению Минцифры РФ, слово «самозапрет» стало самым популярным запросом к «Роботу Максу» на «Госуслугах», который уже предоставил 3,4 млн консультаций на тему добровольного запрета на кредитование.

Наибольшее количество заявлений поступило из Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Ростовской областей.

Минцифры уточнили, что у подавших заявления на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. При наличии такой отметки банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в кредите или займе. Запрет можно снять в любое время через «Госуслуги» с помощью электронной подписи, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ».

Министерство цифрового развития России запустило новый сервис на Госуслугах, который позволяет гражданам устанавливать самозапреты на кредиты и займы для предотвращения мошенничества через подачу заявления с электронной подписью.