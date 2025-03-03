В России рекордно выросли зарплаты

Рост зарплат россиян ускорился в декабре 2024 года и оказался рекордным за последние 16 лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили в статистическом ведомстве, в декабре среднемесячная номинальная начисленная заработная плата россиян выросла на 21,9% относительно аналогичного месяца годом ранее. Это максимальный показатель с ноября 2008 года, когда зарплаты выросли на 22% в годовом выражении. Близкое к этому значение было зафиксировано и в марте прошлого года — 21,6%.

Средняя зарплата по России в декабре составила 128 665 рублей (до вычета налогов). В Москве средняя зарплата в последний месяц прошлого года установилась на уровне 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, в Магаданской области — 224 085 рублей.

В первой половине декабря группа ANCOR представила результаты исследования, согласно которым почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1–10%.

Еще 23% организаций зафиксировали рост на 10–20%, и лишь 9% участников сообщили о значительном увеличении зарплат — на 20–40%. В 11% случаев респонденты не отметили никаких изменений, а 8% выбрали «другое». Также участники отметили, что повышение в большей степени коснулось рабочего персонала, чем офисных сотрудников.

В начале февраля стало известно, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости — самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России. К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).