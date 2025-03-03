Названы новые лимиты налоговых вычетов

С 2025 года в России правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты будут изменены. В частности, в стране повысится размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова (КПРФ).

В Госдуме рассказали о новых лимитах налоговых вычетов
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Гаврилов отметил, что предельный размер налогового вычета остается неизменным и составляет 2 миллиона рублей. Однако сумма возврата растет в зависимости от применяемой ставки. Ранее налог к возврату рассчитывался по единой ставке в 13%, что давало возможность получить максимум 260 тысяч рублей. Теперь же сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой уплачивался НДФЛ, подчеркнул собеседник агентства.

 

Он сообщил, что граждане с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей, как и прежде, смогут получить налоговый вычет в размере не более 260 тысяч рублей. Однако для тех, кто платит налог по ставке 22%, сумма вычета составит уже 440 тысяч рублей.

 

По словам депутата, также увеличится сумма возврата по ипотечным процентам. Если раньше она составляла 390 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13%, то теперь максимальная сумма вырастет до 660 тыс. рублей для тех, кто попадает под ставку 22%. В результате налогоплательщики с высокими доходами, которые воспользуются обоими видами имущественного вычета, смогут рассчитывать на получение до 1,1 миллиона рублей в качестве возврата.

 

Гаврилов подчеркнул, что в России дополнительно скорректируют предельную сумму дохода, до которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей. С 2025 года она повышается с 350 тыс. до 450 тыс. рублей, подчеркнул парламентарий.

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Кроме того, он сообщил о введении нового стандартного налогового вычета в размере 18 тыс. рублей для граждан, успешно прошедших испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получивших знак отличия, напомнил собеседник.

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