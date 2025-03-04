Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Около 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты в первые три дня работы сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Уточняется, что в первый день работы сервиса было зарегистрировано 1 млн самозапретов, а во второй день — 700 тысяч. За первый рабочий день недели, 3 марта, было установлено еще 1 млн самозапретов, следует из пресс-релиза. Как отмечается, наибольшая активность наблюдалась 1 марта в 20:08 по московскому времени. За одну минуту в бюро поступило и было обработано 2904 запроса на установку самоограничения.

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» начал работу сервис, который позволяет гражданам самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы. Минцифры отмечали, что за первые два дня работы сервиса им воспользовались более 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя составил 53 года.

Наибольшее количество обращений с просьбой о самоограничении было подано в Москве (351 тысяча заявителей), Санкт-Петербурге (143,9 тысячи), Московской области (112,3 тысячи), Краснодарском крае (69,3 тысячи), Свердловской области (50,5 тысячи), Ростовской области (43,5 тысячи), Башкортостане (42,7 тысячи), Новосибирской области (42,4 тысячи) и Татарстане (41,8 тысячи).

Чтобы ввести или отменить такое ограничение, человек может неограниченное количество раз обратиться с соответствующим запросом в любое из аккредитованных бюро кредитных историй через многофункциональный центр (МФЦ) независимо от своего места жительства или через единый портал «Госуслуги».