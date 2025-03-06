Tether заблокировала деньги россиян на криптобирже Garantex

Крупнейшая российская криптобиржа Garantex приостановила работу после того, как Tether заморозил ее активы в USDT на сумму более 2,5 млрд рублей, передает РБК.

На сайте биржи сообщается о приостановке торговли из-за технических работ. В сообщении говорится, что Tether вступил в конфликт с российским крипторынком и заблокировал кошельки Garantex.

Garantex — лидер по рублевой ликвидности, предоставляющий доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Биржа поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.

По данным Garantex, USDT — самая популярная криптовалюта среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.

Команда платформы обращает внимание на то, что все токены USDT, находящиеся на российских кошельках, могут быть под угрозой.

«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся!», - указывают в Garantex.

24 февраля Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет санкций против России. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против российской криптобиржи. С апреля 2022 года платформа находилась под санкциями США.