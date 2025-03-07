Как изменится социальная пенсия в России с 1 апреля

1 апреля 2025 года размер социальной пенсии для россиян будет проиндексирован на 14,75%. В результате он составит 15 505 рублей. Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она уточнила, что это почти соответствует прожиточному уровню пенсионера, установленного на федеральном уровне, в текущем году - 15 250 рублей.

Эксперт также напомнила, что получать такой вид пенсии могут граждане, которые не наработали право на получение другого вида пенсии. В данном случае пенсия назначается на пять лет позднее общеустановленного срока в 65 лет (для женщин) и в 70 лет (для мужчин). Социальные пенсии также выдаются в случае потери кормильца и по инвалидности.

Индексация затронет и получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166. Речь, в частности, идет о ветеранах Великой Отечественной войны и граждан, которые пострадали от техногенных катастроф.

Солодовникова добавила, что число получателей таких пенсий равняется порядка 700 тысячам человек.