DOGE выявил случаи выдачи кредитов детям на $312 млн

Управление по делам малого бизнеса (SBA) США в 2020—2021 годах выдало около 5,5 тыс. кредитов на общую сумму $312 млн детям до 11 лет.

Об этом сообщил департамент государственной эффективности (DOGE).

«Управление по делам малого бизнеса предоставило 5593 кредитов в сумме $312 млн заёмщикам, чьи единственно указанные владельцы были (в возрасте. — RT) 11 лет и младше во время получения кредита в 2020—2021 годах», — говорится в заявлении в соцсети X.

Отмечается, что департамент вместе с управлением по делам малого бизнеса (SBA) занимается решением этой проблемы.

Ранее сообщалось, что департамент государственной эффективности США, который возглавляет американский бизнесмен Илон Маск, сократил госрасходы США на $65 млрд.