В России рассмотрят софинансирование детских счетов

Министерство финансов РФ рассматривает софинансирование детских счетов в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков в кулуарах конференции АКРА III Российского форума финансового рынка.

"Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как сделать максимально правильным этот инструмент (семейного инвестирования- прим. ТАСС) с точки зрения государственной политики для семей с детьми. Здесь мы, действительно, во главу угла ставим детей, есть несколько вариантов. То есть ПДС, например, можно открывать уже в пользу детей. И там мы, возможно, сможем предоставить больше дополнительного софинансирования и, соответственно, дополнительный налоговый вычет, про который Анатолий Геннадьевич (Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку - прим. ТАСС) говорил. Но это именно сбережения в пользу детей. Это один из вариантов, который мы сейчас рассматриваем", - сказал Чебесков.

Замминистра подчеркнул, что финального решения на данный момент нет.

"В этом направлении будем работать", - заключил он.

О программе сбережений

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 года. С помощью программы россияне могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем. Договор ПДС можно открыть в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) и получить от государства софинансирование в размере до 36 тыс. руб. в год.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.