Россияне массово банкротятся

В 2024 году в России завершилось почти 36 тысяч процедур внесудебного банкротства, гражданам списали долги на 17,4 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Федресурса». Эти показатели более чем в пять раз превосходят результаты 2023 года, когда было завершено 9,3 тысячи внесудебных банкротств на сумму 3,2 млрд рублей.

Основная причина роста популярности внесудебного банкротства — расширение механизма с ноября 2023 года на пенсионеров, семей с детьми и всех граждан, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет, рассказали в Минэкономразвития. В 2024-м более половины процедур прошли люди, получающие пенсии (16 тысяч) и социальные пособия (2,7 тысячи). Кроме того, с лета 2024 года был упрощен процесс сбора документов. Также был расширен лимит долга – с 50-500 тысяч рублей до 25 тысяч – 1 млн рублей.

Прибегать к банкротству нужно только в крайнем случае, когда уже использованы альтернативные варианты: кредитные каникулы, реструктуризация, рефинансирование, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Во время прохождения процедуры нельзя брать кредиты, в дальнейшем в течение пяти лет после получения статуса банкрота заявки на кредит нельзя подавать без указания этого нюанса. Вероятность получения отказов от банков будет велика, поскольку в скоринговых моделях многих игроков такой статус является стоп-фактором, отмечает эксперт.