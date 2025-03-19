Подсчитана прибыль от покупки долларов по текущему курсу

Подсчитана прибыль, которую можно получить при покупке долларов по текущему курсу
Купив доллары весной по 82 рубля и продав их в конце года хотя бы по 100 рублей, можно получить прибыль около 22%, подсчитал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.ру.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 марта 2025 года, составляет 81,5018 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Усиление курса рубля происходит на ожиданиях частичного снятия американских санкций против России.
«Однако надо понимать, что когда курс рубля за сессию снижается на 1,5–2,5% и так продолжается несколько недель, это означает, что российскую валюту двигают не фундаментальные факторы вроде торгового баланса, доходов госбюджета и продаж валюты экспортерами, а спекулятивный капитал. А он может быстро менять направление движения, что приводит к высокой волатильности по курсу рубля», — пояснил Потавин.
В случае частичной нормализации отношений с Западом, по словам эксперта, возможен приток капитала в Россию от иностранного бизнеса и укрепление рубля. На этом фоне краткосрочно курс доллара может снизиться до 80 рублей.
«Это будут очень привлекательные уровни для покупки валюты, поскольку исходя из ситуации с торговым балансом РФ и бюджетом курс доллара должен быть на более высоких уровнях. Комбинация стоимости нефти 70 долларов за баррель и курс доллара 82 рубля создает очень неприятную ситуацию как для госбюджета, так и для российских экспортеров», — сказал аналитик.
Курс доллара, по оценке аналитика, должен находиться ближе к уровню 100 рублей с учетом ситуации с торговым балансом РФ и счетом текущих операций.
«Наиболее интересна покупка долларов будет тем, кто собирается отправиться этим летом на отдых за рубежом. С текущих уровней (82 рубля за доллар) курс доллара имеет больше потенциал для роста, чем для снижения. Купив доллары весной по 82 рубля и продав их в конце года, хотя бы по 100 рублей, можно получить прибыль около 22%», — подсчитал Потавин.
Уникальные условия для покупки иностранной валюты, как мы видим сейчас, бывают нечасто, добавил эксперт.
«Последний раз схожие темпы усиления курса рубля были летом 2022 года. Стремительный рост свободной массы рублей, напечатанных за последние три года, со временем должен трансформироваться в более слабый курс рубля, поскольку параллельно с этим мы не видим позитивной динамики в структуре торгового баланса РФ. Восстановление курса доллара в районе 100–102 рубля к концу этого года — это вполне реалистичный сценарий», — заключил он.