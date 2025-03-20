Эксперт дал советы, как накопить крупную сумму денег

Прежде чем копить на крупные покупки, необходимо понимать, какую сумму и в какие сроки нужно собрать деньги. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

По словам собеседника, когда сумма, которую необходимо регулярно откладывать, и срок накоплений определены, важно придерживаться четкого плана. Как уточнил эксперт, деньги, выделяемые на пополнение копилки для покупки, следует рассматривать как обязательный платеж, который нельзя пропустить.

Если есть цель накопить 1,5 миллиона рублей за три года, то при традиционном подходе нужно будет откладывать примерно 42 тысячи рублей каждый месяц. Однако при использовании инвестиционных инструментов можно сократить эту сумму благодаря доходности.

Криптовалюты продолжают оставаться одним из наиболее перспективных объектов для инвестирования. Однако их высокая изменчивость требует осмотрительности, отметил Смирнов. Среди наиболее популярных стратегий инвестирования в криптовалюты можно выделить покупку на спотовом рынке, участие в программах стейкинга и использование стратегии DCA (долларовая средняя стоимость), указал он. Несмотря на потенциальную выгоду, лучше выделять на криптовалютные инвестиции не более 10–15% капитала, добавил специалист.

Облигации федерального займа (ОФЗ) предлагают доходность на уровне 10–12% годовых, что уже превышает средние ставки по банковским депозитам. Корпоративные облигации могут принести до 15% дохода, но при этом требуют внимательного выбора эмитента, заявил эксперт.

Также, по его словам, для надежного приумножения капитала можно воспользоваться традиционным банковским вкладом. Процентная ставка по нему постоянно растет, что позволяет выбрать наиболее привлекательные условия и получать гарантированный доход.