В Госдуме призвали к введению единой соцкарты для пенсионеров

Глава фракции Госдумы Сергей Миронов заявил, что для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту. Слова политика приводит РИА Новости.

Как сказал парламентарий, пенсионер в России не должен чувствовать себя обойденным, если он пересек административную границу своего региона.

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Единая социальная карта, пояснил Миронов, дает право любому пенсионеру и предпенсионеру возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте и иными льготами, на всей территории страны.

Ранее "МК" сообщил, что в России врачей и учителей исключат из списка профессий для предоставления иностранцам ВНЖ.