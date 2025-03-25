В Госдуме призвали к введению единой соцкарты для пенсионеров

Московский Комсомолец

Глава фракции Госдумы Сергей Миронов заявил, что для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту. Слова политика приводит РИА Новости. 

В Госдуме призвали к введению единой соцкарты для пенсионеров
© globallookpress.com

Как сказал парламентарий, пенсионер в России не должен чувствовать себя обойденным, если он пересек административную границу своего региона. 

Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

Единая социальная карта, пояснил Миронов, дает право любому пенсионеру и предпенсионеру возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте и иными льготами, на всей территории страны. 

Ранее "МК" сообщил, что в России врачей и учителей исключат из списка профессий для предоставления иностранцам ВНЖ. 

Личный счет
Сергей Миронов
Госдума