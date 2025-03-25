Раскрыта мошенническая схема в сфере ЖКХ

Мошенники могут притворяться сотрудниками служб ЖКХ, под предлогом проверки счетчиков проникать в квартиры и обманывать граждан. Об этом рассказал адвокат Александр Зорин.

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Он отметил, что злоумышленники предлагают потенциальным жертвам проведение осмотра приборов учета или других элементов инженерных коммуникаций.

Во время осмотра выясняется, что срок службы счетчика истек или нужно срочно менять, например, вентиль, чтобы не нарваться на штраф.

"Однако счет, который в итоге выставят за такие услуги, окажется в десятки раз выше рыночных", - отметил Зорин в беседе с aif.ru.

Также мошенники могут незаметно повредить пломбу и под угрозой все того же штрафа склонить собственника квартиры заменить еще и ее.

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Другая распространенная схема связана с рассылкой предупреждений об истечении поверки счетчиков, которые кладут в почтовый ящик. Подобные документы зачастую с трудом можно отличить от официальных.