Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий

Социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 14,5%, передает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство внимательно следит за тем, чтобы все граждане своевременно получали положенные им средства.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы россиян выросли на 8,5% при минимальной безработице.

Напомним, с 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.