Экономист назвал сумму, необходимую для безбедной жизни без работы

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Россиянам для создания пассивного дохода, эквивалентного современным 100 тыс. рублей в месяц, необходимо накопить 65 млн рублей за 10 лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

Назван необходимый размер накоплений для жизни без работы
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По его словам, с такой суммой граждане смогут жить на проценты, несмотря на инфляцию и обесценивание денег.

Эксперт советует через 10 лет накопленные 65 млн рублей разместить в облигации и каждый год забирать из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля в 12% годовых поможет получать пассивный доход в размере 100 тыс. рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции.

Родин уточнил, что создать такой капитал возможно при помощи формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых меняется в зависимости от степени риска инвестиционной стратегии.

Чем шире горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил эксперт.

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Алексей Родин
Минфин России