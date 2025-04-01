Назван необходимый размер накоплений для жизни без работы

Россиянам для создания пассивного дохода, эквивалентного современным 100 тыс. рублей в месяц, необходимо накопить 65 млн рублей за 10 лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

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По его словам, с такой суммой граждане смогут жить на проценты, несмотря на инфляцию и обесценивание денег.

Эксперт советует через 10 лет накопленные 65 млн рублей разместить в облигации и каждый год забирать из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля в 12% годовых поможет получать пассивный доход в размере 100 тыс. рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции.

Родин уточнил, что создать такой капитал возможно при помощи формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых меняется в зависимости от степени риска инвестиционной стратегии.

Чем шире горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил эксперт.