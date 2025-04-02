Россиян предостерегли от использования чужих банковских карт

Найдя чужую банковскую карту, следует сразу обратиться в кредитную организацию, которая ее выпустила. К этому призвали эксперты Роскачества. Их процитировало агентство RT.

Они напомнили, что номер банка обычно указан на обороте этого платежного инструмента. После этого сотрудники финансовой организации заблокируют карту и объяснят, как поступать дальше. Например, они посоветуют отнести ее в банк.

Однако самое важное, к чему призывает Роскачество, — не стоит пытаться снимать деньги с такой карты или оплачивать ею покупки. Это уголовно наказуемое деяние. Кроме того, не следует искать владельца карты через социальные сети или мессенджеры, размещая там ее фото. Это считается нарушением конфиденциальности данных и может способствовать мошенничеству. Не рекомендуется также хранить чужую карту у себя «на всякий случай».

Ранее выяснилось, что в РФ могут ввести лимит на количество банковских карт на одного человека. Сторонники таких мер полагают, что неограниченный выпуск идет на руку мошенникам. Не исключено, что будет установлен лимит в 20 карт на одного человека. Однако есть мнение, что его следует довести до пяти штук.