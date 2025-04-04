Раскрыта новая тактика мошенников

Мошенники сменили свою тактику в общении с потенциальными жертвами и теперь подчеркивают в разговорах, что никаких кодов из СМС называть не надо, тем самым втираясь в доверие.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на специалистов банка.

"Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников - на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", - констатировали в ВТБ.

Новая схема выглядит следующим образом. Во время первого звонка мошенники стараются "напугать" собеседника. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам.

Во второй части схемы потенциальной жертве приходит СМС или письмо на почту, в котором говорится, что в ее аккаунт на госсервисе, в банке и т. д. попытались войти с незнакомого устройства. При этом в сообщении указаны номер и ссылка для смены паролей. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. Однако по ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы. А по якобы официальному номеру ждет звонка очередной мошенник.

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В третьей части схемы жертва сама звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. Злоумышленники продолжают "пугать" возможным хищением средств и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет и т. д.

"Доверившись им, клиенты сами передают злоумышленникам имеющиеся средства, оформляют кредиты и передают деньги неизвестным лицам, например, через курьеров. Также клиентов уговаривают установить приложение [якобы] Центрального банка, чтобы защитить деньги отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC (позволяет бесконтактно провести платеж - прим. ТАСС) и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники", - описывают в ВТБ мошенническую схему.

Эксперты рекомендуют всегда звонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на официальном сайте кредитной организации. Также не надо переходить по ссылкам из рассылок, проверять информацию самостоятельно в официальных приложениях или на сайтах компаний.