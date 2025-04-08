Набиуллина: Ключевая ставка не будет на высоком уровне "бесконечно"
Период высокой ключевой ставки, установленной Центробанком, не будет длиться бесконечно, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину, которая выступила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Этот период, конечно, будет продолжительным, однако регулятор надеется, что "он не будет бесконечным", заявила она.
Набиуллина также отметила, что без повышения ключевой ставки инфляция сильно сказалась бы на кошельках граждан и представителей бизнеса. По ее словам, инфляция, а не увеличение процентных ставок "съедает" зарплаты и пенсии.
"Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас", - считает глава Банка России.