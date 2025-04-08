Россиянам со стажем более 15 лет рассказали о срочной пенсионной выплате

В России существует механизм срочной пенсионной выплаты, представляющий собой ежемесячные выплаты из накопительной части пенсии, рассчитанные на срок не менее 120 месяцев.

Как отметил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в интервью РИА Новости, данный финансовый инструмент предоставляет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, возможность получить доступ к своим пенсионным накоплениям до начала получения основной пенсии, сообщает ИА DEITA.RU.

Право на такую выплату имеют мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Однако, как подчеркнул Никитин, для получения этой выплаты необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Эти условия являются минимальными для оформления срочной выплаты.

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Накопления могут формироваться из различных источников: дополнительных страховых взносов, участия в программе государственного софинансирования, отчислений работодателя и средств материнского капитала.

Размер выплаты зависит от общей суммы накоплений и от срока, на который гражданин планирует их распределить, минимально — на 10 лет. Как отметил Никитин, для оформления такой выплаты необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать через многофункциональный центр, отправив по почте или онлайн — через личный кабинет на портале «Госуслуги».