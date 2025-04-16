Названа сумма, больше которой не стоит хранить наличными

Тем людям, которые предпочитают использовать наличные, лучше снимать со счета не более 20–40% ежемесячного дохода, сказал РИА Новости независимый эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, такой объем позволяет осуществлять все необходимые трансакции, за исключением более или менее крупных покупок вроде бытовой техники.

По данным ЦБ, в 2024 году объем средств, которые россияне сняли в банкоматах, вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Бархоты, пользоваться наличными в эпоху цифровых технологий могут люди консервативных взглядов, которые привыкли расплачиваться бумажными деньгами, опасаются мошенников или не доверяют платежным терминалам. Такие граждане могут переводить в купюры вообще все имеющиеся средства. Кроме того, люди могут придерживаться определенной модели потребления, осуществляя покупки на рынках, где нет терминалов, допустил эксперт.

При этом хранение денег наличными лишает человека возможности получить дополнительный доход в виде процентов по вкладам, кэшбэка и других возможных бонусов, доступных при безналичных расчетах, предупредил Бархота.