Россиянам начали приходить фейковые письма о попытках входа в «Госуслуги»

Жителям России начали приходить фейковые письма о попытках входа в аккаунт «Госуслуг» с других устройств. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, злоумышленники отправляют россиянам сообщения на электронную почту якобы от портала, в котором говорится об успешном входе в аккаунт.

«Мы зафиксировали вход с нового устройства», — утверждается в письме. При этом название аккаунта указано с ошибкой — Gos uslugi.

Мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги»

В сообщении отмечается, что в случае, если пользователь не совершал вход в учетную запись, не стоит переживать: «Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте». Также в письме указан номер якобы службы поддержки, с которой советуют «срочно связаться» в случае ошибки.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» стал доступен еще один сервис, защищающий от мошенников. Отмечалось, что россияне смогут проверить, сколько сим-карт на них оформлено.