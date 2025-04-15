Эксперт оценил эффективность самозапрета на оформление SIM-карт
Эксперт в сфере кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером высказался о новой мере, направленной на борьбу с мошенниками в России, — самозапрете на оформление SIM-карт.
С 1 сентября в России заработает механизм самозапрета на оформление SIM-карт, передавал «Коммерсантъ». Операторы мобильной связи не смогут заключать договоры с гражданами, установившими соответствующий запрет. Предполагается, что эта мера, проект постановления о которой опубликован на regulation.gov.ru, поможет защитить граждан от мошенничества.
Я скептически отношусь к данной мере. Тут можно провести аналогию с самозапретом на банковские кредиты. Надо понимать, что чаще всего такие меры работают в отношении пожилых людей. Но зачастую молодые родственники их буквально уговаривают оформить самозапрет для борьбы с мошенниками. Тем не менее, как показывает статистика, число случаев, когда им удается это сделать, крайне мало… Чтобы такая мера, как самозапрет на оформление сим-карт, возымела эффект, должно сойтись несколько факторов. Во-первых, должен быть человек, который не очень понимает, кому он – направо и налево – раздает свои персональные данные. Во-вторых, этот человек должен дать «добро» на установление запрета на выпуск новых сим-карт на его имя. Скорее всего, таким человеком будет пенсионер. И чтобы он осознал, что существует соответствующая необходимость, должно произойти много поэтапных событий. Ему нужно объяснить необходимость воспользоваться новой защитной мерой, уговорить его пойти на такой шаг, а затем он должен будет установить самозапрет. Как мы понимаем, вероятность объединения всех этих параметров в одно событие не очень высока. Как убедить оформить самозапрет человека с невысокой цифровой зрелостью, который де-факто, скорее всего, не является полностью дееспособным, не очень понятно. Покупка сим-карт обычно сопровождается несколькими манипуляциями, такими как передача паспортных данных. И те люди, которые осознают все связанные с этим риски, уже делают это очень аккуратно. Вероятность, что злоумышленники выудят у них такую информацию без запрета, и так не очень высока.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Эксперт подчеркнул, что телефонные мошенники зачастую пользуются «левыми» сим-картами, оформленными на юридических лиц.
«Юрлица обычно регистрируют на семя много «симок», но после их использования эти карты часто перепродаются. Конечно, также мошенники пачками регистрируют сим-карты на «сонных» бабушек, а потом ими пользуются. Но заставить такую бабушку подписать самозапрет – это очень сложный вызов. Так что, полагаю, новая мера кардинально не изменит ситуацию. Однако в борьбе с мошенниками все способы хороши. Поэтому как дополнительная мера такой инструмент кому-то может быть полезен», - сказал Мясоедов.
Ранее представители Министерства внутренних дел предупредили россиян о новой мошеннической схеме.