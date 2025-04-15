Разработан законопроект, по которому мигранты не смогут оформиться самозанятыми

Наши законодатели продолжают совершенствовать нормы, связанные с уточнением миграционных норм. Только что в нижнюю палату парламента внесен новый законопроект, который, по мнению его разработчиков, должен усилить миграционный контроль.

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В документе предлагается запретить приехавшим к нам иностранным гражданам использовать специальный налоговый режим для самозанятых - "Налог на профессиональный доход". Подчеркнем, это касается только тех приезжих, которые внесены в Реестр контролируемых лиц.

Напомним, что реестр заработал недавно - в начале февраля и его ведет полиция. Проще говоря, это база данных МВД, в которую попадают иностранные граждане, находящиеся в России нелегально. Реестр публичный, открыт для всех желающих. Полиция его обновляет четыре раза в сутки. Для попавшего туда иностранца предусмотрено немало ограничений - финансовых, передвижения по стране. Запрещено покупать недвижимость, управлять автомобилем. Нельзя регистрировать брак, регистрироваться самому как юридическое лицо. Теперь может появиться еще один запрет.

В России зарегистрировано 13 млн самозанятых, включая несколько тысяч иностранцев

Сегодня по закону самозанятыми могут стать не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС и Украины. Как подчеркивают авторы законопроекта, на начало марта 2025 года в России зарегистрировано почти 13 млн самозанятых, включая несколько тысяч иностранцев. Большинство работают курьерами и водителями.

Но, по мнению авторов инициативы, в действующем законодательстве имеется серьезный пробел - несмотря на запрет на регистрацию таких лиц в качестве ИП или юрлиц, они по-прежнему могут работать по системе налогообложения для самозанятых. Новый закон должен это изменить. Законопроект должен дополнить Закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" пунктом, запрещающим применение НПД иностранцам, находящимся у нас без положенных оснований.

Авторы уверяют, что поправка не противоречит международным соглашениям.