Сколько россияне платят за услуги ЖКХ: средний чек по стране

Средний чек россиян за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2025 года составил 4172 рубля, подсчитали в банке Русский Стандарт.

В сравнении с четвертым кварталом 2024 года средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 173 рубля, а год к году снизился на 70 рублей. В банке объясняют эту динамику тем, что на январь — март выпадает самое холодное и темное время года. При этом зима 2024/2025 была теплее прошлогодней.

Ниже 4000 рублей средний ежемесячный платеж россиян за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году не опускался: в первом квартале он составлял 4242 рубля, во втором достиг 4288 рублей, в третьем — 4029 рублей, в четвертом — 4029 рублей.