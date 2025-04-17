В Банке России допустили введение платного экзамена на «квала»

Экзамен для присвоения статуса квалифицированного инвестора может стать платным
Банк России допускает введение платы за сдачу экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора, но ожидает «разумной» стоимости, сообщил «Интерфаксу» руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, экзамены будут проводиться частными компаниями, а не государственными структурами, что может обусловить их платный характер. При этом регулятор рассчитывает, что профучастники будут использовать экзамены не как способ заработка, а как возможность компенсировать свои расходы на организацию тестирования.
«Мы не регулируем тарифы на услуги профучастников. Но совершенно очевидно, что сдача такого экзамена будет многократно дешевле, чем получение платного образования», — уточнил Мамута.
Ожидается, экзамен будет включать несколько десятков вопросов на знание финансовых инструментов и понимание рисков. По словам представителя ЦБ, на каждый вид инструмента для квалифицированных инвесторов предполагается около четырех-пяти вопросов, а также блок по общему пониманию высоких рисков и методам хеджирования. Сроки начала проведения экзаменов пока не определены и будут зависеть от заинтересованности участников рынка, отметил Мамута.
При этом ЦБ может снизить порог годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей.
В середине марта 2025 года Банк России утвердил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. С 2026 года имущественный порог вырастет до 24 млн рублей. Однако образование, опыт и сертификаты позволят получить статус при меньших активах и доходе.
В начале текущей недели профессиональные участники фондового рынка попросили регулятор смягчить новые требования к квалифицированным инвесторам, считая их избыточно жесткими и способными сократить число «квалов» на 70-80%. По их мнению, это может подтолкнуть инвесторов к уходу в криптовалюты и зарубежным брокерам.