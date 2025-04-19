Дачникам напомнили размер штрафа за сорняки

За сорняки на дачном участке грозит штраф до 50 тысяч рублей, пишет издание Aif.ru со ссылкой на сообщение доцента кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой.

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Как уточнила юрист, если участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения и зарос сорняками более чем на четверть, собственнику могут выписать штраф.

По словам Васильевой, список растений, признанных сорняками, перечислен в постановлении правительства №1482 от 18 сентября 2020 года. В том числе к таким относятся пырей ползучий, хвощ полевой, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, мята полевая.

В первой половине апреля компании «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты совместного исследования, согласно которым более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.