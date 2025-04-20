Зарплаты айтишников продолжат расти в 2025 году

В России самые высокие средние рыночные зарплаты традиционно фиксируются в IT-секторе, и эта тенденция к росту сохранится в 2025 году. Однако повышение доходов коснется не всех, поскольку работодатели в этой сфере все больше ориентируются на кандидатов с подтвержденным практическим опытом. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

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По данным SuperJob, в Москве наиболее высокие зарплатные предложения для линейных специалистов сосредоточены в сфере информационных технологий и коммерческой медицине. Анализ медианных зарплат по российскому рынку труда показывает, что топ-10 самых высокооплачиваемых позиций на две трети занимают программисты. Еще примерно пятая часть приходится на другие IT-специальности или смежные профессии, а восьмая часть — на врачей.

В 2024 году лидером по средней рыночной заработной плате стали разработчики, использующие язык Kotlin, с показателем в 360 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что хотя зарплатные предложения в IT продолжают расти, темп этого роста замедлился по сравнению с предыдущими периодами. Сейчас прирост в IT ниже, чем, например, у квалифицированных рабочих специальностей. Это объясняется эффектом высокой базы: так, увеличение зарплаты Java-программиста на 20 тысяч рублей в год (с 300 до 320 тысяч) составляет 7%, в то время как аналогичный абсолютный прирост для рабочего-монтажника (со 100 до 120 тысяч) означает рост на 20%.

Прогнозируется, что в 2025 году зарплаты в IT продолжат увеличиваться, но основной выгодой получат специалисты с существенным практическим опытом. Среди молодых кадров преимущество имеют выпускники и студенты ведущих российских вузов. Рынок труда в значительной степени пресытился специалистами, прошедшими краткосрочные онлайн-курсы, но не имеющими реального опыта работы. В последние два года зарплаты junior-специалистов демонстрируют минимальный рост, а по некоторым позициям зафиксирована даже отрицательная динамика.

Спрос на IT-специалистов, по оценке президента SuperJob, будет только возрастать. При этом существенного увеличения числа резюме от соискателей в этой сфере не ожидается. Одной из ключевых причин является ситуация в школьном образовании: в ближайшие пять лет не прогнозируется значительного роста числа учителей математики, что напрямую влияет на подготовку будущих кадров для IT. Согласно представленным данным, количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике – ключевым для технических специальностей предметам – за последние годы существенно сократилось (на 25% и 30% соответственно). Это создает дефицит «воронки» абитуриентов для IT-вузов, несмотря на усилия по созданию профильных кафедр в университетах и привлечению туда компаний.