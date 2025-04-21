Путин предостерег от несвоевременной индексации тарифов по ЖКХ

Задержки своевременной индексации тарифов ЖКХ приводят к тому, что проиндексировать их через год или два без федеральных субсидий оказывается невозможно, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что подобным ударам по карману россиян нельзя найти оправдание.

Глава государства также сказал на встрече с главами муниципальных образований, что власти будут поддерживать образование на среднем уровне. Путин отметил, что сегодня за кадрами для сельского хозяйства – будущее, передает РИА Новости. Необходимо поддерживать контакт по этому вопросу, в том числе и с агрохолдингами, подчеркнул российский лидер.

Как стало известно ранее, президент России подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без единого государственного экзамена. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законе подчеркивается, что без ЕГЭ можно поступить лишь на схожую специальность.