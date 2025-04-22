В России может появиться новый вариант использования маткапитала

В России обсуждается новый вариант использования маткапитала с разрешением тратить средства на продукты семейных инвестиций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По данным издания, речь касается накопительного страхования жизни, программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС-3, открытых на детей. Парламентарий положительно оценил такую идею, указав, что она оказалась бы хорошей поддержкой семейных инвестиций.

"Решение власти пока не приняли, однако участники рынка поддерживают это предложение. Там уверены: это позволит семье, у которой уже есть достаточно хорошие жилищные условия, сформировать долгосрочный капитал и приумножить средства", – говорится в сообщении.

В феврале Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Этим правом смогут воспользоваться примерно пять миллионов российских семей. Согласно предварительным расчетам, для реализации данной программы в указанные годы будут необходимы дополнительные бюджетные расходы в размере 2,776 триллиона рублей.

Минтруд между тем предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.