В РФ может появиться новый вариант использования маткапитала

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В России обсуждается новый вариант использования маткапитала с разрешением тратить средства на продукты семейных инвестиций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

В России может появиться новый вариант использования маткапитала
© РИА Новости

По данным издания, речь касается накопительного страхования жизни, программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС-3, открытых на детей. Парламентарий положительно оценил такую идею, указав, что она оказалась бы хорошей поддержкой семейных инвестиций.

"Решение власти пока не приняли, однако участники рынка поддерживают это предложение. Там уверены: это позволит семье, у которой уже есть достаточно хорошие жилищные условия, сформировать долгосрочный капитал и приумножить средства", – говорится в сообщении.

В феврале Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Этим правом смогут воспользоваться примерно пять миллионов российских семей. Согласно предварительным расчетам, для реализации данной программы в указанные годы будут необходимы дополнительные бюджетные расходы в размере 2,776 триллиона рублей.

Минтруд между тем предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

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