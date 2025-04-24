В России подорожало такси

В прошлом квартале средний чек за поездку на такси в России увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 534 рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

Как отмечается, в январе-марте 2024 года стоимость поездок составляла 466 рублей. Кроме того, подчеркивается, что женщины проявляли большую активность в использовании услуг такси по сравнению с мужчинами. В прошлом году на их долю пришлось 51% всех оплат, в то время как мужчины совершили 49% платежей.

По словам аналитиков, в начале 2025 года в числе городов, где было зафиксировано наибольшее количество транзакций по картам за поездки на такси, были Москва, Санкт-Петербург, Курган, Казань и Якутск.

В исследовании также отмечается, что использование такси и аренда автомобиля остаются одними из самых популярных услуг в сфере легкового транспорта в стране. Если принять за 100% все платежи в этих двух категориях за первый квартал 2025 года, то можно увидеть, что услуги такси занимают значительную долю — 89%. Однако это меньше, чем в первом квартале прошлого года, когда доля составляла 91%.

7 апреля в Москве был зафиксирован рост цен на услуги такси после резкого ухудшения погоды в городе. В начале рабочей недели цена поездки на такси для жителей Московской области и Москвы могла достигать 4 тыс. рублей. При этом стоимость поездки в аэропорт составила 6 тыс. рублей.