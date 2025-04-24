В России увеличили страховое возмещение по безотзывным вкладам

Правительство России одобрило законопроект, подразумевающий увеличение страхового возмещения по безотзывным вкладам. Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Согласно тексту законопроекта, страховое возмещение по безотзывным вкладам будет увеличено с 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллионов. Эта инициатива распространяется на вклады сроком не менее трех лет. Кроме того, теперь страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов — эти показатели не будут суммироваться, поэтому общая сумма застрахованных накоплений может достигнуть 4,2 миллиона рублей.

«24 апреля на заседании правительства РФ одобрен подготовленный Минфином России законопроект, вносящий изменения в закон о страховании вкладов в банках РФ. Максимальный лимит по вкладам сроком выше 3 лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы АСВ, увеличат с 1,4 до 2,8 млн рублей», — сказано в сообщении Минфина.

При этом ведомство уточняет, что снять безотзывный вклад до завершения срока нельзя, но у вкладчиков есть право переуступить его другому лицу. Эти условия должны помочь банкам лучше управлять собственной ликвидностью.