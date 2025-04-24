Банки снижают доходность процентов по депозитам

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Банки стали снижать доходность депозитов накануне апрельского заседания ЦБ по ключевой ставке. Средний процент по вкладам в крупных банках опустился до 19%, пишут «Известия». При этом большинство аналитиков ожидает, что регулятор оставит ставку на неизменном с октября уровне в 21%.

С начала апреля семь из десяти крупнейших банков снизили ставки по депозитам. Сами банки в публикации не называются, но о снижении процентов по вкладам официально сообщили «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и некоторые другие. Несмотря на это, на рынке все еще есть предложения депозитов с более высокой доходностью. Продолжает руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков:

Илья Васильков, руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни»

«Достаточно много банков дают условия и выше 19%, и в том числе на трехмесячные вклады. Достаточно много клиентов остаются и продляются на этот же срок. Если говорить про альтернативные продукты, то сейчас скорее коротким сроком, трехмесячным вкладам, одномесячным вкладам, накопительным счетам, ну, каких-то таких альтернатив с высокой гарантированной ставкой, с меньшим риском, скорее нет. Когда все-таки будет речь о сроках полгода, год по накоплению, тогда возможны переводы денег клиентов из вкладов и в страховые продукты, и возврат, например, в инвестиционные продукты, где тоже за короткий срок можно заработать, но с большим риском.

Банки стали закладывать в свои продукты, в том числе и в депозиты, ожидаемое снижение ставки, которое, впрочем, вряд ли произойдет на ближайшем заседании ЦБ. Так, глава ВТБ Андрей Костин на встрече с клиентами Private Banking заявил, что ключевая ставка может начать снижаться лишь к концу года. А сейчас он не видит оснований ни для ее повышения, ни для понижения. Также Костин предсказал ослабление рубля к концу года, но конкретных ориентиров по курсу не назвал. Впрочем, по общему мнению, ставка ЦБ сейчас влияет на рубль незначительно, и больше зависит от сальдо торгового баланса России. А это совсем другая история.

О том, чем руководствуются банки, заранее снижая доходность по вкладам, рассуждает партнер и директор по инвестициям компании CB partnership Иван Сергеев:

Иван Сергеев, партнер и директор по инвестициям компании CB partnership

«Банк смотрит не на ближайшее заседание, как правило, хотя оно тоже очень важно. Банк смотрит в более долгую перспективу, то есть на три месяца вперед, на полгода вперед, на год вперед. И все профучастники про это говорят, что цикл повышения ключевой ставки завершен, и сейчас мы должны перейти к циклу снижения ключевой ставки. Собственно, по консенсусу, если мы будем смотреть, то первое, наверное, вот такое снижение ставки профучастники ставят где-то на июнь, но это, в принципе, видно по кривой доходности ОФЗ. То, что у нас июньское заседание, это, наверное, будет первое заседание, в котором рынок ожидает снижения ставки на 1%. Соответственно, банки открывают депозиты не на месяц, не на три, как правило, население выбирает более длинные сроки, 6 месяцев, 1 год. Поэтому банки играют напряжение и заранее страхуют себя от снижения ставки ключевой».

По подсчетам ВТБ, среди всех действующих вкладов более 60% открыты под ставку 20% и выше. Это значит, что большинство россиян успело воспользоваться «временем вкладчика», зафиксировав в период с ноября прошлого и до марта текущего года доходность на максимальных уровнях.