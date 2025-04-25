Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал ТАСС, при каких обстоятельствах пенсионер имеет право на перерасчет пенсии и какие данные могут быть учтены в ходе этой процедуры.

"Перерасчет пенсии представляет собой процедуру, при которой проверяют новые обстоятельства, влияющие на итоговую сумму выплат. Для неработающих пенсионеров пересмотр осуществляется без заявления, если появляются дополнительные основания: к примеру, получение статуса лица, достигшего определенного возраста, или наличие новых иждивенцев. Сотрудники Социального фонда сверяют данные в автоматическом режиме и сообщают гражданину о результатах. Если процесс не начался вовремя, можно написать обращение в территориальное отделение или МФЦ, приложив любые справки, подтверждающие новые условия", - пояснил он.

У работающих пенсионеров процедура носит заявительный характер, если речь идет об изменении категорий получаемых выплат, напомнил Гаврилов.

"К примеру, при увольнении следует подать заявление, чтобы учли все пропущенные пересмотры. После регистрации заявления полагается пересмотреть стаж, учет специальных периодов и сведения о начисленных пенсионных коэффициентах. В большинстве случаев новый размер начинает действовать с первого числа месяца, идущего за месяцем обращения. Если работа продолжается, законом предусмотрены ежегодные автоматические уточнения данных: они могут коснуться подсчета коэффициентов, накопленных за предыдущий календарный год", - указал парламентарий.

Доплата за статус ветерана

Военные пенсионеры вправе рассчитывать на дополнительный пересмотр, если им назначены определенные выплаты сверх обычных норм, уточнил Гаврилов.

"При наличии заслуг или категорий, связанных с выполнением воинских обязанностей, итоговая сумма может измениться после подачи документов, доказывающих эти заслуги, либо после того, как государственные органы обновят ведомственные приказы. Аналогичный порядок применяется, если пенсионер обладает статусом ветерана боевых действий или нуждается в различных доплатах, обусловленных ограничениями по здоровью", - сказал он.

Гражданам с инвалидностью перерасчет иногда проводят автоматически, когда возникает новая группа или меняются данные о показателях, влияющих на социальные выплаты.

"Если же категория осталась прежней, но появились обстоятельства, позволяющие оформить дополнительную сумму, нужно обратиться в Соцфонд. При переходе на страховую пенсию по инвалидности или при отмене инвалидности также происходит пересмотр условий", - рассказал Гаврилов.

Для получателей выплат по случаю потери кормильца процесс зависит от вида пенсии.

"Если человек, который содержал семью, скончался при исполнении служебных обязанностей, возможен особый порядок расчета. Не всегда корректировка проходит автоматически, поэтому при отсутствии уведомления со стороны госорганов следует обращаться с заявлением", - считает депутат.

В целом, чтобы запустить процедуру пересмотра, нужно собрать документы, подтверждающие все факты, которые могут повлиять на итоговую сумму, затем следует обратиться в территориальное отделение Соцфонда, подать заявление на бумаге или электронно (через "Госуслуги").