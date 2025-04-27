Верховный суд назвал причины, которые освобождают от алиментов

Серьезная болезнь, инвалидность или тяжелое материальное положение могут стать причинами для освобождения от уплаты алиментов детям.

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Об этом говорится в определении, которое выпустила коллегия по гражданским делам Верховного суда, пишет РИА Новости.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <...> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам», — постановил Верховный суд.

В инстанцию обратился житель Саратовской области, который по решению суда после развода с женой должен был платить их общей дочери алименты в размере одного МРОТ. Со временем мужчина получил инвалидность II степени и большую часть года теперь проводит в стационаре. По состоянию здоровья он не может работать и живет на пенсию по инвалидности, а также пособие, которые в сумме меньше назначенных ему алиментов.

В итоге задолженность превысила 450 тысяч рублей, погасить ее он не в состоянии. Мужчина обратился в суд с иском об освобождении его от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали мужчине, на его сторону встал лишь Верховный суд, указав на бедственное положение истца.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что для получения алиментов на ребенка развод необязателен. Особенно это актуально в тех случаях, когда один из супругов проживает в другом городе или в стране.

Для взыскания алиментов в браке необходимо обратиться с иском в суд и предоставить документы, подтверждающие родство и супружество. Кроме того, родитель, подающий на алименты, обязан предъявить доказательства, что второй не дает деньги на ребенка.