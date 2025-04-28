Мошенники начали реализовывать схему обмана в мессенджере Telegram, в рамках которой предлагают пользователям принять участие в акциях крупных банков или известных компаний. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве пояснили, что схема подразумевает рассылку фишинговых ссылок. Мошенники убеждают подписаться на фейковый Telegram-канал организации, отправив на него ссылку. При переходе по ней у пользователей запрашивают пароли или коды из СМС, отметили в МВД.

Управление министерства рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам. Также россиянам не следует делиться данными своих банковских карт. Вся информация об акциях содержится только в официальных приложениях банков, подчеркнули в МВД.

24 апреля в МВД сообщили, что мошенники стали похищать банковские данные россиян под предлогом замены полиса ОМС. Злоумышленники убеждают граждан, что полис необходимо срочно обновить или заменить на электронный с их помощью.