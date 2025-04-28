В России учителям запретили проводить больше шести уроков в сутки

В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала не сравнивать зарплаты доставщиков и молодых учителей.
По ее словам, курьеры могут работать по 12 часов, за их графиком никто не следит.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью.
Бессараб в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что проблема с зарплатой учителей в России действительно существует и требует решения.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».