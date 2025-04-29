Самые высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты, авиадиспетчеры и врачи узкой специализации, потому что у этих специалистов высокие зарплаты. Такое мнение высказал «Газете.ру» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

За год работающий россиянин может набрать максимум 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов, напомнил Никитин. Для этого нужно, чтобы доход составлял 2,76 млн рублей в год или 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Если набирать по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет (это средний стаж по стране), можно накопить 350 баллов. Если считать по коэффициентам 2025 года, они дадут пенсию в размере 58 тысяч рублей, уточнил депутат.

«Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это IТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тысяч рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тысяч до 300 тысяч рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тысяч рублей), врачи узкой специализации (от 170 тысяч рублей)», — перечислил Никитин.

Размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от добросовестности работодателя в части отчислений пенсионных взносов в Соцфонд за сотрудника, а также продолжительности трудового стажа, отметил парламентарий. Он призвал выбирать профессию, ориентируясь не только на текущие бонусы, но и на долгосрочную перспективу.

Названа ошибка пенсионеров, уменьшающая пенсию

Ранее россиян предупредили об ошибке, которая может привести к уменьшению пенсионных выплат. Когда граждане обращаются в Социальный фонд за перерасчетом пенсии, процедура может изменить размер выплат не только в большую, но и в меньшую сторону, рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, направлять заявления на перерасчет стоит, только если человек на 100% уверен в своей правоте.