Россиян предупредили о лимите на разовые переводы

С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без прохождения полной идентификации, предупредил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, его цитирует РИА Новости.

В мае 2024 года был принят закон, согласно которому максимальной суммой для разового перевода денег без открытия счета при упрощенной идентификации была назначена 100 тысяч рублей. Мера должна помочь минимизировать риски отмывания преступных средств и финансирования терроризма. В этом году закон вступит в силу.

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Пока при переводах денег на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиентов-физлиц, которая включает данные паспорта. Максимальная сумма таких переводов сейчас не ограничена.