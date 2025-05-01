В Госдуме сделали предложение по индексации зарплат

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Миронова, в Трудовом кодексе РФ существует норма об индексации зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер. В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, а ее размер не отвечает уровню инфляции.

Кому ждать индексации зарплаты в 2025 году

Депутат добавил, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется.

Ранее экономист объяснила невозможность снижения пенсионного возраста в России.