В Госдуме разъяснили, как изменится размер пенсии при смене места жительства

Переезд в другой город или регион - важный жизненный этап, который не должен создавать сложностей в вопросах пенсионного обеспечения. Порядок получения пенсии при смене места жительства остается прежним, выплаты сохраняются, однако пенсионеру необходимо проинформировать Социальный фонд России (СФР) о переезде для обеспечения своевременной доставки и корректного расчета пенсии по новому адресу.

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"Для перевода пенсионного дела в территориальный орган СФР по новому месту жительства достаточно подать заявление о доставке пенсии, указав актуальные данные. Сделать это можно несколькими способами: лично в отделении СФР или МФЦ, через портал госуслуг или сайт СФР. В заявлении необходимо указать адрес регистрации, а при отсутствии регистрации - адрес фактического проживания. Подача заявления онлайн через госуслуги - это удобный и быстрый способ, который позволяет избежать посещения офисов и сэкономить время", - пояснил "Российской газете" депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Рассмотрение заявления о переводе выплатного дела занимает в среднем четыре рабочих дня. После получения выплатного дела СФР по новому месту жительства, пенсионер будет поставлен на учет, и выплата пенсии будет возобновлена в кратчайшие сроки. Перерыва в получении пенсии при своевременной подаче заявления не будет.

Важно учитывать, что размер пенсии может измениться при смене региона проживания, если в новом городе действует другой районный коэффициент. Это особенно актуально для пенсионеров, переезжающих из районов Крайнего Севера.

"Мы понимаем, что переезд может повлиять на размер пенсии, особенно при смене климатических зон. Однако важно помнить, что право на повышенные выплаты сохраняется у граждан, имеющих достаточный северный стаж", - поясняет Никита Чаплин.

Право на повышенный районный коэффициент вне зависимости от места проживания сохраняется при наличии трудового стажа минимум 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и страхового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В целом размер пенсии приравнен к прожиточному минимуму пенсионера в регионе. Каждый регион устанавливает свой размер прожиточного минимума пенсионера. В связи с этим при переезде у гражданина может измениться размер пенсии. В случае, если у него свой размер пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера, ему будет установлена социальная доплата к пенсии в зависимости от того, какой прожиточный минимум пенсионера установлен в том или ином регионе.