Мошенники научились воровать деньги со сберкнижек

Сберегательная книжка — один из надежных способов сохранить средства вне доступа мошенников.

Однако аферисты нашли подход даже к этому инструменту, передает aif.ru.

«Сберкнижка без привязки к карте — это один из самых надежных способов хранения сбережений, поскольку любые операции по ней требуют вашего личного присутствия в отделении банка и обязательной проверки документа, удостоверяющего личность, — заявил завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. — Кассир обязательно сделает отметку о выдаче средств в самой книжке, и обойти этот этап удаленно нельзя».

Мошенники не делают запись в сберкнижке при похищении средств, что перекладывает ответственность на банки и подрывает доверие к их надежности, обратил внимание адвокат Эрих Рат.

«По договору банковского вклада кредитная организация обязана вернуть деньги по первому требованию. Так что если средства исчезли, нужно еще доказать, что списание было правомерным и банк не виноват», — отметил специалист.

Как правило, злоумышленники получают доступ к тем сберкнижкам, которые привязаны к банковской карте или мобильному банку. Зная номер телефона жертвы, можно получить код и зайти в банковское приложение, запросить у владельца код из СМС и списать деньги.

При этом сберкнижки, не привязанные к онлайн-приложением, также не являются гарантией защиты. Мошенники могут прибегнуть к более традиционным схемам — завладеть данными паспорта, подделать подпись и снять средства от лица жертвы.

Также на россиян по-прежнему воздействуют с помощью социальной инженерии: связываются с персоналом банка, требуя особого «содействия» при проведении операции. Финансовые организации давно обучают сотрудников отличать подозрительные запросы, но осечки случаются.