Экономист назвал причины снижения средних ставок по вкладам

Уменьшение процентных ставок по депозитам обусловлено прогнозируемым снижением ключевой ставки Банка России. Об этом заявил «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦБ, в конце апреля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти ведущих банках уменьшилась на 0,25 процентных пункта и составила 19,79% годовых.

Остапкович прокомментировал ситуацию. По его словам, 20% годовых — «это достаточно высокая ставка». Как уточнил он, ставка формируется исходя из ключевой ставки ЦБ, которая сейчас находится на уровне 21%.

«Средние ставки банков примерно соответствуют этому значению», — подчеркнул собеседник.

По его словам, в ЦБ прогнозируют, что к концу года ключевая ставка опустится до 19–19,5%. Собеседник отметил, что банки заранее реагируют на такие сигналы, готовясь к изменениям.

25 апреля Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Данный шаг был ожидаемым для рынка – аналитики прогнозировали именно такое развитие событий. Подчеркивалось, что, несмотря на замедление инфляции и укрепление рубля, ожидания граждан по поводу роста цен в апреле могут возрасти, что создает проинфляционные риски.