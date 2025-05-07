Россиян предупредили о последствиях за денежные переводы

Граница между безвозмездной передачей средств и получением прибыли тоньше, чем может показаться, из-за чего налоговая может заинтересоваться регулярными переводами с карты на карту.

Об этом предупредил экономист Борис Фролов в беседе с RT.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — подчеркнул Фролов.

По его словам, в случае проверки со стороны налоговой получателю платежей необходимо иметь подтверждающие документы. Например, при возврате долга необходимо будет предъявить договор займа или расписку, сообщил экономист.

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