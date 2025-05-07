Названы фразы, которые при переводе денег могут привести к блокировке счета

Переводы между физическими лицами в банках тщательно проверяются. Как рассказал «Газете.ru» Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, некорректное указание цели платежа может привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету.

В соответствии с законом №115-ФЗ, финансовые учреждения должны отслеживать операции, которые вызывают подозрения. Для этого используются специальные программы, которые анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним.

Как уточнил эксперт, любые упоминания наркотических веществ, даже в шутливой форме, а также коррупционных схем, террористической деятельности и коммерческих операций без надлежащего оформления могут стать поводом для беспокойства. По его словам, отдельного рассмотрения заслуживают выражения: «Оплата согласно договору», «За квартиру» и «Возврат долга».

В случае если перевод был заблокирован, необходимо незамедлительно обратиться в банк и предоставить объяснения. Если дело будет передано в Росфинмониторинг, разблокировка может занять несколько недель, отметил собеседник.

Ранее экономист Борис Фролов сообщил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, денежные переводы между физическими лицами без уплаты налогов возможны только в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств.