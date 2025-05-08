Продажи стейков за год выросли на 10-100% в зависимости от вида мяса
Продажи стейков за год выросли на 10-100% в зависимости от вида мяса, свидетельствуют данные исследовательских компаний. Растут доходы, доступность разного вида мяса. К тому же люди стали лучше разбираться, чем отличаются разные куски и как их правильно готовить. Часть россиян выбирают сейчас не простые шашлыки, а именно стейки, говорят эксперты.
Так, по данным "Нильсен", продажи говяжьих стейков растут вдвое быстрее говядины. За год (с февраля 2024 года по февраль 2025 года) продажи всего мяса снизились на 0,7% в натуральном выражении, продажи говядины выросли на 3,8%. Тогда как стейков было реализовано на 9,6% больше, при этом продажи филе миньон подскочили на 22,7%, стриплойна - на 25%, а рибая - на 105,1%.
Еще 10 лет назад потребление премиальной говядины в России составляло не более 3,5-4 тыс. тонн в год, и примерно половина завозилась из-за рубежа, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сейчас импорт всей говядины в Россию составляет менее 100 тыс. тонн, а производство своей говядины - 1,6 млн тонн. Из этого объема примерно 380 тыс. тонн приходится на мясной скот, из которого можно произвести примерно 38 тыс. тонн премиальных кусков в мясе на кости. Какая-то часть из которых экспортируется. Потребление премиальной говядины внутри России сейчас составляет порядка 35 тыс. тонн. Если считать с альтернативными стейками (которые в 2-3 раза дешевле премиальных кусков), то это раза в 4-5 больше, оценивает он.
Растет физическая доступность такого мяса, растет информированность населения о видах стейков и растут доходы, поясняет эксперт. Люди все чаще приходят в рестораны или стейк-хаусы, где подается профессионально приготовленное мясо, и стали разбираться, чем мясо молочных коров отличается от мяса мясных быков, одна часть туши от другой или как правильно готовить разные куски. Получая эти знания в общепите, люди уже целенаправленно идут и в магазин, чтобы купить конкретный отруб. А в магазинах сейчас - огромный выбор говядины. При этом надо понимать, что премиальная говядина - это не только про калории и вкусовые качества, но и про удовольствие от приготовления и общения за этим приготовлением. А ролики с приготовлением стейков набирают миллионы просмотров, отмечает Юшин.
По его оценке, рост продаж обеспечивается как за счет заведений общепита, так и за счет домашнего потребления премиальной говядины. Так, часть россиян в шашлычный сезон отдают предпочтение стейкам - это что-то новенькое, к тому же их не надо долго мариновать и в целом проще готовить, поясняет Юшин.
По данным исследовательской компании NTech, продажи стейков за 2024 год в целом выросли на 18,8%. Но самый заметный рост показали стейки из свинины - сразу на 82,9%. При этом их средняя цена за этот же период снизилась на 8,4% до 420 руб. за кг. На втором месте по динамике роста продаж - стейки из индейки (рост на 10,4%), на третьем - из говядины (9,6%).
При этом в NTech отмечают, что во втором полугодии 2025 года темпы роста продаж снизились. Если в первом полугодии продажи всех видов стейков выросли на 24,5%, то во втором - всего на 13,8%.
Внутри самой категории цена является значимым фактором. Сильнее всего выросли продажи стейков из свинины - только за второе полугодие сразу в два раза, при том что эта продукция из этого вида мяса единственная показывала дефляцию - во втором полугодии подешевела на 13% до 409 руб. за кг.
"Это может свидетельствовать об одном тренде. Переходя из более дешевой в более дорогую категорию, люди не выбирают в ней самый дорогой товар. Эта тенденция проявляется в том, что вместо сосисок и/или куриной тушки растет потребление "эскалопов". Но для того, чтобы ощутимо начало расти потребление "филе миньон", нужны более масштабные сдвиги. Поэтому самые высокие темпы роста показывают именно свиные стейки, а не говяжьи", - поясняет директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.