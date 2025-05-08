Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества в сфере ЖКХ

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT отметил, что в последние годы мошенники в сфере ЖКХ активно используют как традиционные методы обмана, так и новые цифровые схемы, эксплуатируя доверчивость граждан.

«Поддельные квитанции, когда мошенники рассылают фальшивые платёжки с завышенными тарифами или несуществующими услугами. Часто такие документы содержат QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. Проверяйте платёжки через официальные приложения управляющих компаний или на сайте ГИС ЖКХ и не сканируйте подозрительные QR-коды», — посоветовал Силаев.

Второй по популярности схемой являются «проверки».

«Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний, фондов капремонта или контролирующих органов и требуют оплатить «неотложные работы», — объяснил специалист.

В таких случаях киберэксперт посоветовал не пускать в квартиру неизвестных без предварительной проверки и звонить в свою УК для подтверждения личности визитёра.

Не менее частыми являются фишинг по телефону и ложные благотворительные сборы.

«Мошенники звонят от имени ЖЭКа, УК, ТСЖ и сообщают о «задолженности», «переплате» или «блокировке услуги», предлагая «срочно перевести деньги». Не называйте посторонним данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником... Также под предлогом «ремонта подъезда» или «установки оборудования» собирают деньги, которые потом исчезают. Помните: все решения о сборах принимаются на общих собраниях жильцов или информируют об этом в чате многоквартирного дома», — напомнил собеседник RT.

Он также упомянул возможность взлома лицевых счетов, когда злоумышленники получают доступ к персональным данным (например, через утечки) и меняют реквизиты для оплаты в системе ЖКХ.

«Регулярно проверяйте историю платежей в личном кабинете. Включите двухфакторную аутентификацию в сервисах ЖКХ. Основная защита от мошенничества — критическое мышление и проверка информации. Если сомневаетесь — не торопитесь платить, обратитесь в управляющую компанию лично или через официальные контакты», — заключил Силаев.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев рассказал, что летом происходит активизация схем обмана на основе туризма.

Подробнее — в материале RT.