Россияне столкнутся с новым ограничением при переводе денег

С 30 мая в РФ вступят в действия новые правила перевода средств. При упрощенной идентификации без открытия банковского счета пользователи смогут переводить не более 100 тысяч рублей, сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, если сумма перевода превышает этот лимит, гражданам потребуется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности.

По старым правилам, которые действуют до 30 мая, без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно пройти упрощенную идентификацию без открытия счета, но максимальная сумма таких переводов ранее нигде не определялась. Отсутствие этого ограничения идет вразрез с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пояснила специалист.

«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — уточнила Ермилова.

Упрощенная идентификация подразумевает указание Ф. И. О. и паспортных данных гражданина. При полной идентификации личности банк может запросить следующую информацию: место регистрации, фактического проживания, возможные бенефициары, а также в каких целях совершается перевод.

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